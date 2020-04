»Nogle af jer har spurgt om, hvorfor det tog os så længe at dele de glædelige nyheder.«

Sådan skriver den Anders Lindegaards kæreste Sofie Bording i et opslag på Instagram efter nyheden om, at parret venter et barn.

Men bag offentliggørelsen gemmer sig en noget dyster hemmelighed, som den tidligere landsholds- og Manchester United-keeper og hans kæreste har kæmpet med.

Anders Lindegaard nåede at spille 29 kampe for Manchester United. Her mod Norwich City i Capital One-Cuppen.

Sofie Bording, som i øvrigt er fotomodel, afslører, at det er en kombination af ting, som har gjort, at parret først nu har offentliggjort nyheden om hendes graviditet. Både den usædvanlige sundhedssituation verden pt. står i., men også en ganske anden og mørk grund.

»Sidste år havde vi desværre en graviditet , som ikke blev gennemført,« skriver Sofie Bording til opslaget på Instagram.

»Det er ikke rigtig noget, som folk taler om, men jeg har bemærket, at hvis man nævner det, så har andre også oplevet det, eller også kender de en, der har. Det er aldrig nemt at have mistet, og jeg vil fortælle jer, at I ikke er alene.«

»Det tog mig noget tid virkelig at forstå, at denne her baby er vores, og at det sker denne gang. Men nu føler jeg mig mere tilpas og holder fokus på fremtiden.«

Anders Lindegaard har i forvejen sønnen Julian med ekskæresten Missé Beqiri, og hun bor i dag i England.

Til gengæld bor sønnen til hverdag på Frederiksberg med Anders Lindegaard og fotomodellen.

Anders Lindegaard stod frem som kæreste med Sofie Bording i 2017 efter en tid, hvor hans brud med Missé Beqiri var blevet beskrevet vidt og bredt i offentligheden.

Han har spillet fem landskampe.