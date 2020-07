Den danske målmand Anders Lindegaard løb i weekenden med opmærksomheden i Allsvenskan.

For den tidligere Manchester United-målmand imponerede ved at score til 2-2 i de døende minutter i søndagens opgør mellem Helsingborg og Falkenberg.

Men der var særligt én ting i forbindelse med scoringen, der ikke imponerede Lindegaards tidligere Manchester United-holdkammerater. Hans jubel.

36-årige Lindegaard modtog efter sin vilde scoring et hav af beskeder fra flere af de gamle United-spillere, som var en del af truppen, da Lindegaard spillede i den engelske klub.

Anders Lindegaard scorede sit første mål nogensinde.

»Jeg er blevet fuldstændig bombarderet med beskeder! Der er mange, der har skrevet. Os, der var med under Fergusons sidste år, har meget kontakt. De var ikke imponerede over den måde, jeg jublede på,« fortæller Lindegaard i et interview til svenske Expressen.

Lindegaard afslører dog ikke, hvilke gamle holdkammerater der har kontaktet ham efter scoringen, der er Lindegaards første i karrieren. Den danske keeper spillede sammen med navne som Patrice Evra, Nani, Ryan Giggs, Robin van Persie og Paul Scholes, da han var i Manchester United.

36-årige Anders Lindegaard har spillet i Helsingborg siden sommeren 2019, men er bedst kendt for sin tid i Manchester United fra 2011 til 2015.

På landsholdet er han noteret for fem optrædener i 2010 og 2011.