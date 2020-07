Anders Lindegaard blev den store helt for Helsingborg søndag.

Ikke fordi at han reddede et straffespark eller en stor chance.

Nej, den danske målmand gik med frem på et hjørnespark med få sekunder tilbage af den ordinære spilletid mod Falkenberg i Allsvenskan og headede bolden i mål til slutresultatet 2-2.

Dermed sørgede han altså for, at Helsingborg kunne sætte en enkelt point på kontoen efter kampen. Det giver klubben, der har fået en tung start på sæsonen, syv i alt efter ni kampe på ligaens tredjesidsteplads.

FALKENBERG 20200719 Helsingborgs målvakt Anders Lindegaard kramas om efter att han gjort 2-2 under söndagens allsvenska fotbollsmatch mellan Falkenbergs FF och Helsingborgs IF på Falcon Alkoholfri Arena. Foto: Thomas Johansson / TT / kod 9200. (Foto: 9200 Thomas Johansson/TT/Ritzau Scanpix) Foto: 9200 Thomas Johansson/TT Vis mere FALKENBERG 20200719 Helsingborgs målvakt Anders Lindegaard kramas om efter att han gjort 2-2 under söndagens allsvenska fotbollsmatch mellan Falkenbergs FF och Helsingborgs IF på Falcon Alkoholfri Arena. Foto: Thomas Johansson / TT / kod 9200. (Foto: 9200 Thomas Johansson/TT/Ritzau Scanpix) Foto: 9200 Thomas Johansson/TT

Målet er ikke overraskende Anders Lindegaards første i karrieren.

Den danske keeper har siden sidste sommer spillet for Helsingborg, men er bedst kendt for sin tid i Manchester United fra 2011 til 2015.

På landsholdet er Lindegaard noteret for fem optrædener i 2010 og 2011.

Tidligere Brøndby-back Anders Randrup var ligeledes med for Helsingborg i søndagens kamp.

/ritzau/