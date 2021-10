De smiler begge lykkeligt og omfavner maven.

For fredag formiddag har den danske målmand Anders Lindegaard og hans kæreste, modellen Sofie Bording, afsløret en stor nyhed.

'I to måneder klagede Sofie over mangel på appetit. Hun begyndte at føle sig syg og snakkede om at tage til lægen. Vi havde ikke engang overvejet det helt oplagte, og det ramte os som et lyn fra en klar himmel,' skriver den 37-årige danske målmand i et opslag på Instagram.

Sofie Bording er nemlig gravid igen, og dermed kan Lindegaard snart kalde sig far til tre. Den store nyhed kommer blot nogle uger efter, at parret har kunnet fejre sønnen Levis første fødselsdag.

'De søvnløse nætter var så småt ved at være overstået, nu starter vi forfra. Og vi kunne ikke være mere lykkelige,' jubler Helsingborg-keeperen.

Også Sofie Bording har delt et par ord om den kommende familieforøgelse.

'Vores hjerter er fyldte – og det er min mave også. Heldige er en underdrivelse,' skriver hun.

Udover sønnen Levi har Anders Lindegaard også sønnen Julian fra forholdet til den svenske model Missé Beqiri.

Anders Lindegaard, der tidligere har spillet for Manchester United og står noteret for fem landskampe, stod frem som kæreste med Sofie Bording i 2017 efter en tid, hvor hans brud med ekskonen var blevet beskrevet vidt og bredt i offentligheden.