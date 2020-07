Helsingborg med den tidligere danske landsholdsmålmand Anders Lindegaard har gang i en forfærdelig start i Allsvenskan.

I de første seks kampe er det kun blevet til to point, og holdet ligger sidst.

Indtil mandag aften med nul scorede mål, mens der er lukket 11 mål ind - flest af alle - men i kampen mod Djurgården lykkedes det trods alt at komme på tavlen i 2-2-opgøret.

Det ændrer dog ikke på, at Helsingborg ligger helt i bunden i tabellen og er under massivt pres, men for Anders Lindegaard kan det ikke sammenlignes med det, han oplevede, da han var i Manchester United.

Anders Lindegaard har spillet på den helt store scene. Foto: ANDREW YATES Vis mere Anders Lindegaard har spillet på den helt store scene. Foto: ANDREW YATES

»Selvfølgelig er det på en anden måde, men i forhold til forventninger var det meget værre i United,« siger han til hd.se.

»Det er vigtigt at gøre alt det rigtige nu. Den første ting, du gør som journalist, når du skriver en artikel, er at se, at der ikke er nogen stavefejl. Vi er fodboldspillere og skal gøre tingene på den rigtige måde. Efter min mening starter al fodbold med at arbejde hårdt og løbe meget. Vi skal arbejde os ud af og gennem det her,« tilføjer den i dag 36-årige danske målvogter.

Anders Lindegaard var en del af storklubben Manchester United fra 2011 til 2015.

Derefter rykkede han til mindre engelske klubber, inden han for et år siden returnerede til skandinavisk fodbold.