Peter Schmeichel er et idol for mange. Det var han også for Anders Lindegaard - indtil Lindegaard selv fik sig en kontrakt i Manchester United.

For det var på det tidspunkt i slutningen af 2010, at Anders Lindegaard for alvor stiftede bekendtskab med sit store idol. Og det var ikke noget specielt godt bekendtskab, afslører den 35-årige målmand nu.

»Han følte ikke, at han på nogen måde skyldte mig noget, så derfor var han ikke en støtte for mig, da jeg kom til England. Det er sandt, hvad man siger: Man skal aldrig møde sine idoler,« siger Anders Lindegaard til Evening Standard.

Peter Schmeichel var en af de første, der kommenterede rygterne, da historierne om Anders Lindegaards skifte fra norske Aalesund til mægtige Manchester United begyndte at florere.

Den store målmand ‘troede ikke et sekund på’, at Manchester United ville gå efter Lindegaard, lød det inden skiftet. Og senere sagde Schmeichel også åbent, at han mente, at Manchester United skulle hente Manuel Neuer, og at Lindegaard ikke var en trussel for Thomas Sørensen på landsholdet.

Opbakningen var med andre ord til at overse, og Anders Lindegaard svarede allerede dengang på spørgsmål om Schmeichels kritik.

Nu bliver Anders Lindegaard spurgt til, hvor stor indflydelse Peter Schmeichel som dansker havde på ham.

»Peter var en stor inspiration for mig, da jeg var barn. Han var en af grundene til, at jeg ville være målmand. Jeg har stor respekt for det, han har opnået. Ved at spille fodbold,« siger Anders Lindegaard.

Mens Manchester United stadig var en sportslig magtfaktor, da Anders Lindegaard bar den røde trøje, er det mest på forretningssiden, at klubben i disse år excellerer. Der er blevet ledt efter den rette manager, siden Alex Ferguson stoppede, og det første skud i bøssen hed David Moyes, som Anders Lindegaard også trænede under.

»Det føltes som om, at vi ikke kunne vænne os til det nye liv. Det var lidt som at forsøge at lade en iPhone op med en Nokia-oplader. Batteriet gik bare langsomt dødt,« siger Anders Lindegaard.

Han tror ikke, at nogen manager i verden ville have lykkedes med projektet at efterfølge Alex Ferguson i Manchester United.

»Jeg tror, at alle stadig den dag i dag forsøger at forstå, hvad Sir Alex var og gjorde. Jeg tror ikke, at nogen kunne have overtaget efter ham og have ført klubben videre med samme succes. Det virkede for mig som om, at klubben havde brug for forandring og fornyelse. Og det må have været hårdt for klubben at indse,« siger Anders Lindegaard.

Anders Lindegaard var i sin tid i direkte duel med David De Gea om pladsen som førstemålmand i Manchester United. Han var også med på det danske landshold.

I dag står Anders Lindegaard indtil videre foran en tilværelse som klubløs.

Hans kontrakt med Premier League-klubben Burnley løb kun til udgangen af 2018-19-sæsonen, hvor det blev til nærmest ingen spilletid. Det samme var tilfældet i de seneste ophold i WBA og Preston North End.

Spørgsmålet er, hvor Anders Lindegaards næste klub bliver.