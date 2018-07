Burnley-førstekeeper Nick Pope er ude i op til tre måneder med en skulderskade, skriver Daily Mail. Det kan blive Anders Lindegaards store chance

Den engelske landsholdsmålmand skal opereres for den skulderskade, han pådrog sig i Europa League-opgøret mod Aberdeen i torsdags, hvor Anders Lindegaard fik debut i Burnley-buret.

Andenmålmand Tom Heaton er også skadet, og derfor ser det ud til, at det er Anders Lindegaard, der lige pludselig står til at skulle agere førstemålmand. Burnley har også Adam Legzdins, men han er ikke indregistreret til at spille i Europa League.

Nu er det op til Burnley-træner Sean Dyche at vurdere, om man skal hente en ny målmand, eller han vil forsøge sig med Anders Lindegaard. Der er dog allerede transferdeadline d. 9. august.

Burnley møder Aberdeen i returopgøret i Europa League på torsdag, hvor man har et fint udgangspunkt, da første opgør sluttede 1-1 i Skotland.

Efterfølgende skal Burnley en tur til sydkysten og Southampton, hvor de åbner Premier League d. 11. august. Her skal de allerede forsøge at lægge fundamentet til at få sig endnu en fornem sæson. Burnley sluttede på en flot syvendeplads i sidste sæson

Denne artikel er leveret af ronaldo.com.