»Jeg var enormt stresset i den periode. Ud over mit arbejde så fungerede vores familie heller ikke. Det var en rigtig svær tid.«

Den danske målmand Anders Lindegaard står i 2016 ved lidt af skillevej. Karrieren er uvis, alt imens forholdet til modellen Misse Beqiri, der er mor til hans søn, vakler.

»Det var rigtigt svært, da jeg blev færdig i Preston. Det var lige i hjertet af den periode, hvor vores familie gik i stykker. Uanset hvordan ens familie går i stykker, så er det frygteligt. Og det er 100 procent værre, når der er børn involveret,« fortæller han i et nyt afsnit af Mattias Hundebølls podcast 'Fårking Far'.

I sommeren 2016 bliver parret skilt. Men på trods af en karriere, der kun er gået nedad efter mange år i Manchester United, er der kun én ting, der optager ham.

Anders Lindegaard har sin søn sammen med den svenske model Misse Beqiri. Parret var sammen i fem år og blev skilt i sommeren 2016. Foto: OLI SCARFF Vis mere Anders Lindegaard har sin søn sammen med den svenske model Misse Beqiri. Parret var sammen i fem år og blev skilt i sommeren 2016. Foto: OLI SCARFF

»Det eneste, jeg vidste på det tidspunkt, var, at jeg ville prioritere mit barn 100 procent. Lige siden jeg tog den beslutning, har mit job været sekundært. Jeg valgte, at det nu først og fremmest handlede om at være far. Så måtte fodbolden følge med på de præmisser,« fortæller han ærligt.

Det er også i den efterfølgende periode, at den danske stjerne møder sin nuværende kæreste, Sofie Bording.

Men selvom han nu i højere grad indtog rollen som farmand, så var han alligevel ikke klar til at give slip på også at være målmand.

I sommeren 2017 går han derfor og er fortvivlet. Parret har lejet et sommerhus i Nordsjælland, og de er også ude at rejse. Men Lindegaard er ikke sig selv.

View this post on Instagram A post shared by sofiebording (@sofiebording) on Mar 9, 2019 at 5:33am PST

»Hvis du spørger Sofie, så vil hun sige, at jeg var ulidelig at være i nærheden af. Jeg kunne slet ikke slappe af, jeg kunne slet ikke være til stede, jeg kunne slet ikke fungere ordentligt. Og på det tidspunkt boede Julian med os.«

Derfor er målmanden også meget taknemmelig for sin nuværende kæreste.

Han er nemlig godt klar over, at han har lidt af en bagage med sig.

»Jeg er da stolt over, at en pige som Sofie vil vælge mig på trods af alt det lort, jeg slæber med.«

View this post on Instagram Happiness #mallorca #portsoller A post shared by Anders Lindegaard (@anders.lindegaard) on Jun 15, 2017 at 9:55am PDT

I podcasten fortæller han også, hvordan det er specielt at få en ny kæreste, når man pludselig også har et barn.

Her var parret dog meget hurtigt opmærksomme på, hvordan de skulle agere i forhold til fodboldmålmandens søn, Julian, der i dag er syv år.

»Vi mødte hinanden for tre år siden og blev rasende forelskede, og hun var bevidst om, at jeg havde et barn. Jeg tror, både Sofie og jeg kunne mærke, at vi gerne ville hinanden i en mere meningsfuld relation. Og så gik vi i lang tid og læste rigtig meget op omkring, hvordan man gør, når man får en ny kæreste.«

»Jeg kan huske, jeg lyttede til vildt mange podcasts om alt sådan noget om skilsmissebørn. Det var vi meget grundige med, og så blev Sofie introduceret som en veninde, og det var virkelig gennemtænkt ned til mindste detalje,« forklarer han.

View this post on Instagram Thursday happiness with favourite people A post shared by Anders Lindegaard (@anders.lindegaard) on Sep 19, 2019 at 12:10pm PDT

I podcasten roser han også Sofie Bording for at påtage sig en forældrerolle, ligesom han lægger vægt på, hvor vigtigt det er for hans søn, at han også har en kvindelig figur i hverdagen at se op til.

Det er nemlig ikke så tit, at Julian ser sin mor, Missé Beqiri, der arbejder som model i London.

Lindegaard er nemlig flyttet tilbage til Danmark, efter han i år skiftede Burnley ud med den svenske klub Helsingborg.

Den nye familie bor nu på Frederiksberg.