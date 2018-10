Gibraltar havde aldrig vundet en kamp om point før i lørdags. Tirsdag slog Gibraltar så Liechtenstein 2-1.

Gibraltar. To sejre i fodboldkampe om point på fire dage.

Man tror næsten, det er løgn, når snakken falder på Gibraltar, men tirsdag aften blev det en realitet.

Her slog Gibraltar til igen i Nations League og besejrede på hjemmebane Liechtenstein i gruppe 4 i det nederste lag.

Sejren kom blot fire dage efter, at Gibraltar for første gang vandt en landskamp om point, da det på fremmed græs i Jerevan blev til 1-0 mod Armenien.

I det opgør blev Joseph Chipolina matchvinder, og samme Chipolina stod for scoringen til 2-1 tirsdag aften.

Forinden havde George Cabrera udlignet til 1-1, efter at gæsterne var kommet foran 1-0 efter et kvarter.

De to sejre betyder, at Gibraltar med seks point stadig er i spil til at slutte på førstepladsen i gruppen og rykke et lag op.

Makedonien topper med ni point, mens Armenien på andenpladsen også har seks point.

Gibraltar blev optaget i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i 2013.

Siden har Gibraltar i kvalifikationen til EM i 2016 lidt mange store nederlag. Det blev 1-8 mod Polen, mens Tyskland og Irland begge vandt 7-0 i EM-kvalifikationen.

I kvalifikationen til VM i Rusland kom det største nederlag, da Belgien vandt 9-0 i 2017.

/ritzau/