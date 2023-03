Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Michael Laudrup har et stort navn i Spanien - selv i den yngste generation åbenbart.

Det stod klart for den danske fodboldlegende, der stadig morer sig over en bestemt historie.

»Jeg var i en lufthavn, i Valencia tror jeg, og en far kom med sin søn, som var 10 eller 11 år gammel, og bad mig tage et billede med dem,« siger han til den Madrid-baserede avis AS op til storkampen mellem Barcelona og Real Madrid, der spilles søndag aften.

»Da vi skulle stille op til billedet, sagde faren til sønnen: 'Se, det her var en fantastisk fodboldspiller...', og inden han var færdig med sætningen, vendte sønnen sig om, stirrede på sin far og svarede: '5-0, 5-0'.

Det henviser selvfølgelig til Laudrups 5-0-Clasico-sejre, som han opnåede med både Barcelona og Real Madrid.

»Jeg var helt målløs og grinede, for han var ikke født,« siger Laudrup om sejrene i 90'erne.

»Jeg sagde til faderen: 'Youtube er godt for noget'.«

Søndag aften tager topholdet Barcelona mod efterfølgerne fra Real Madrid - kampen sparkes i gang kl. 21.

Laudrup spår i øvrigt 1-1.