PSG skulle have uafgjort ude mod Lille for at blive fransk mester, men i stedet tabte klubben med hele 1-5.

Paris Saint-Germain forspildte at genvinde det franske mesterskab søndag aften, da holdet på udebane fik en ordentlig øretæve.

Lille tog imod og smadrede således PSG med hele 5-1 i opgøret i Ligue 1.

Uafgjort var ellers nok til at sikre titlen, men som kampen skred frem måtte PSG pakke champagne og festivitas langt væk på dagen.

Kampen i Lille var opgøret mellem nummer et og to i ligaen, hvor PSG dog stadig topper ganske suverænt.

PSG har 81 point, mens Lille med sejren nåede op på 64 point.

Lille har seks kampe tilbage, mens PSG har syv runder endnu, og derfor kan Lille i teorien stadig nå 82 point.

Det virker dog ganske usandsynligt, at PSG skulle smide det hele i de sidste syv kampe, og PSG kan da også vinde titlen i næste runde med en sejr ude mod Nantes.

PSG indledte med et uheldigt selvmål af Thomas Meunier, som bragte Lille foran efter syv minutter.

Juan Bernat udlignede fire minutter senere efter oplæg fra Kylian Mbappé.

Efter 36 minutter blev samme Bernat så vist ud med et direkte rødt kort for en nødbremse mod Lilles Nicolas Pepe, og efter pausen gik det helt galt for gæsterne, der var en mand i undertal.

En friløber til Pepe betød 2-1 til Lille efter 51 minutter, mens Jonathan Bamba, brasilianske Gabriel og José Fonte scorede Lilles tre sidste mål.

PSG var uden stjernespillerne Neymar, Edinson Cavani og Angel Di Maria.

PSG vandt mesterskabet i fjor, mens Monaco tog titlen året sæsonen forinden. Før det vandt PSG fire mesterskaber i træk.

Den hovedrige og ambitiøse franske klub blev i denne sæson sendt ud af Champions League i ottendedelsfinalen af Manchester United.

/ritzau/