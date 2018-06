En uhyggelig tragedie har ramt colombiansk fodbold.

Natten til fredag blev den 24-årige Cortuluá-spiller Alejandro Peñaranda Trujillo dræbt af skud under en fest i byen Cali.

»Vi mistænker, at det her drejer sig om et jalouis-drama« fortæller den lokale politichef, Hugo Casos, til RCN Radio ifølge spanske Marca.

Den nu dræbte spiller har tidligere tørnet ud for de colombianske storklubber Atlético Nacional og América de Cali, men hans sidste klub blev altså Cortuluá fra den næstbedste række.

Nuestro sentido pésame por la muerte de Alejandro Peñaranda ex jugador del @AmericadeCali.

Mucha fortaleza a su familia y amigos, los acompañamos en su dolor. pic.twitter.com/Y8D5vn9Pn1 — BARÓN ROJO SUR OFICIAL (@BRS_COL) June 1, 2018

Det var angiveligt hans tidligere holdkammerat Cristian Borja, der holdt festen, hvor skuddrabet fandt sted.

Der kom en mand og spurgte efter en kvinde. Sekunder efter hoppede han over porten til gården og begyndte at skyde, fortæller Hugo Casos.

Også Alejandro Peñaranda Trujillos holdkammerat Heissen Izquierdo blev ramt af skudene, men han er uden for livsfare.

»Angrebet virker til at være rettet direkte mod Alejandro og Heissen. Vi mistænker også, at en kvinde, der skulle have været til festen men aldrig kom, er indblandet,« siger politichefen.