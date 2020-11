Mindre klubber i Premier League vil ikke genindføre fem udskiftninger i kampene, som topholdene ønsker.

Liverpool og Manchester Citys opfordring til at genindføre retten til fem udskiftninger i Premier League-kampe bliver ikke lige godt modtaget alle steder.

Ligarivalen Sheffield United fastholder sin modstand mod at øge antallet af tilladte udskiftninger fra de nuværende tre.

Ifølge klubbens administrerende direktør, Stephen Bettis, giver flere udskiftninger en urimelig fordel til de største klubber, der har råd til at have flere stærke spillere på bænken.

- Vi har fortsat en mistanke om, at store klubber ganske enkelt ønsker at kunne udskifte spillere for at give dem en pause og holde dem friske.

- Jo større klub, jo bredere bænk. En regelændring midt i sæsonen vil helt klart gå ud over ligaens integritet, siger Stephen Bettis til Sky Sports.

Grænsen har i årevis ligget på maksimalt tre udskiftninger, men den blev midlertidigt sat op til fem, da fodbolden startede op igen efter coronapausen i foråret.

De fleste ligaer er fortsat med fem udskiftninger i denne sæson, som er startet senere end normalt og derfor er mere komprimeret. I England var der imidlertid flertal for at gå tilbage til tre udskiftninger.

Senest har både Liverpool-manager Jürgen Klopp og hans kollega i Manchester City, Pep Guardiola, opfordret til at genoverveje den beslutning.

De mener, at de hårde program, der også tæller kampe i europæiske turneringer, giver spillerne større risiko for skader.

Men Sheffield United-direktøren køber ikke det argument.

- Indtil videre har de klubber, der spiller i europæiske turneringer haft en arbejdsbyrde svarende til klubberne i Championship (Englands næstbedste række, red.). Man hører ikke dem beklage sig.

- Her hos os har vi ikke set flere muskelskader, siger Stephen Bettis.

Han mener, at diskussionen om antallet af udskiftninger snart må stoppe.

- De 20 klubber har stemt ikke bare én gang, men to. Det lykkedes de større klubber at arrangere en ny afstemning, men de tabte igen, konstaterer Sheffield United-chefen.

/ritzau/