Roman Abramovich er fortid i Premier League, men hans eftermæle spøger stadig.

For selv om den russiske milliardær for flere måneder siden måtte opgive sit livsværk, fodboldklubben Chelsea, har hans navn gjort mere skade end gavn i bedste engelske fodboldrække.

Faktisk har han ødelagt ligaens omdømme. Det siger Premier League-chefen Richard Masters til The Telegraph.

»Den situation, vi endte med, har givet sporten nogle udfordringer, som vi skal stå over for, og det er en del af ejer- og direktørtestene. I sidste ende var der ingen 'fit and proper'-test,« forklarer Masters og tilføjer:

»Det er svært at sige lige nu, at alt har været godt, selvfølgelig. Især med tanke på alt det, der er sket i de sidste seks-ni måneder. Men spørger man Chelsea-fansene, vil de nok have et andet svar.«

Det var i februar, at den russiske rigmand kom i problemer, da Rusland invaderede Ukraine.

For efter det kom frem, at Roman Abramovich havde tætte relationer med den russiske præsident, Vladimir Putin, blev han sanktioneret hårdt af den britiske regering, da hans aktiver blev indefrosset i England.

Og efter flere måneder med stor mystik og spekulationer omkring den russiske milliardærs ejerskab af Chelsea, måtte han i maj opgive sit livsværk og sælge klubben.

Her solgte Abramovich sit ejerskab til den amerikanske rigmand Todd Boehly for svimlende 37 milliarder kroner.

Af de 37 milliarder går 21,7 milliarder kroner til at overtage samtlige aktier i klubben.

De resterende milliarder skal gå til investeringer i klubben, hvilket vil gavne stadion, akademiet og kvindeholdet – og så selvfølgelig klubbens flagskib, herrernes førstehold.