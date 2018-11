Real Madrid tabte lørdag med 0-3 til Eibar i den spanske Liga. Tirsdag venter Roma i Champions League.

Det startede skidt, så gik det godt, men nu går det skidt igen.

Den spanske liga har været en rutsjebanetur for Real Madrid. Klubben så endelig ud til at være inde i en god stime, efter at træner Julen Lopetegui blev fyret og erstattet af Santiago Solari for knap en måned siden.

Men nu ser det igen ud til at være vendt.

Lørdag løb storklubben ind i et overraskende 0-3-nederlag til Eibar, og nu skal holdet samle sig selv op, inden det tirsdag går løs i Champions League, hvor Roma venter på sin hjemmebane.

Real-anfører Sergio Ramos mener ikke, at optakten til den kamp er optimal.

- Vi er kede af det, fordi vi gik ind i den internationale pause efter et godt forløb, der havde genskabt vores selvtillid. Så taber vi igen, og det sætter os endnu længere efter det førende hold i ligaen, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Madrid er efter lørdagens nederlag seks point efter Sevilla, der fører La Liga efter 13 spillerunder.

- Vi skal tage et godt kig på os selv. Vi var ikke på det niveau, vi skulle være. Når du ikke matcher din modstander med hensyn til intensitet, så er du bare et gennemsnitligt hold, siger Ramos.

Træner Solari forsøger at bevare optimismen inden Champions League-braget i Rom.

- Vi skal genoverveje et par ting. Men vi kommer også fra fire sejre, hvor der var nogle positive aspekter, og hvor vi gjorde det godt, og det skal vi fokusere på, siger han ifølge AP.

Modsat ligaen, hvor Real er at finde på sjettepladsen, ser det godt ud i Champions League. Her topper holdet gruppe G med ni point efter fire kampe.

Roma har også ni point, men en dårligere målscore, så vinder spanierne tirsdagens kamp, slår de for alvor førstepladsen i gruppen fast.

Den første gruppekamp mellem de to hold endte med en 3-0-sejr til Real.

Kampen mellem Real Madrid og Roma fløjtes i gang klokken 21.

/ritzau/