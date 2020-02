Han er købt ind i dyre domme for at vinde Champions League med Juventus.

Men her til aften led Cristiano Ronaldos italienske drøm et knæk, da de forsvarende Serie A-mestre tabte overraskende med 1-0 på udebane mod Olympique Lyon i den første 1/8-finale i mesterligaen.

Undervejs i kampen, som udviklede sig til et stort Juventus pres mod hjemmeholdets mål, følte Ronaldo sig snydt, forbigået og trampet på af dommeren.

Det kom til udtryk på vanlig vis med fagter, udslåede arme og opgivende tude-fjæs efter en situation i kampens døende og hektiske minutter.

epa08250852 Cristiano Ronaldo of Juventus FC reacts during the UEFA Champions League round of 16 first leg soccer match between Olympique Lyon and Juventus FC in Lyon, France, 26 February 2020. EPA/YOAN VALAT Foto: YOAN VALAT

Her mente dommeren modsat den portugisiske superstjerne ikke, at der var straffespark, da Ronaldo i egen optik blev skubbet i ryggen i feltet, da han skulle til at stange et indlæg i mål.

De italienske stjerner var kommet bagud i første halvleg, da Lucas Tousart scorede efter en halv times spil.

Et skuffende Juve-hold pressede på for udligningen, men scoringen udeblev.

Dermed har holdet et svært udgangspunkt mod Olympique Lyon, som sendte danske Joachim Andersen i aktion hen mod slutningen af kampen, da føringen skulle forsvares hjem.

epa08250845 Cristiano Ronaldo of Juventus FC reacts during the UEFA Champions League round of 16 first leg soccer match between Olympique Lyon and Juventus FC in Lyon, France, 26 February 2020. EPA/YOAN VALAT Foto: YOAN VALAT

Især i første halvleg var Lyon klart bedst og mest nærgående. Efter 20 minutter brændte det første gang på, da franskmændenes Karl Toko Ekambi kastede sig frem ved forreste stolpe og headede på tværribben.

I den anden ende havde Juventus et par frispark i fine positioner, men der kom ikke andet ud af det end en hovedskade til stopperen Matthijs de Ligt. Mens han blev lappet sammen, udnyttede Lyon det mandskabsmæssige overtal.

Houssem Aouar brød igennem i venstre side af feltet og serverede for Lucas Tousart, der foran mål bugserede bolden i mål til 1-0 efter en halv time.

I halvlegens resterende kvarter havde Lyon flere fine forsøg, der kunne have fordoblet føringen. Særligt Karl Toko Ekambi var skydelysten med kvalificerede afslutninger.

Hos Juventus var det, som om holdkammeraterne blot håbede på magi fra Cristiano Ronaldo. Den udeblev. Hans lidt slatne forsøg fra kanten af feltet gik et par meter forbi.

I anden halvleg sværmede Juventus om Lyon-feltet, da hjemmeholdet trak sig lidt længere tilbage, men det var stadig småt med åbne italienske muligheder.

Midtvejs kom den så endelig til Paulo Dybala, hvis afslutning pilede forbi den ene opstander.

Presset blev kun større i slutfasen. Ronaldo ville have et straffespark, men fik det ikke, og Dybala sendte bolden i mål, men fik det annulleret marginalt for offside.

Men med Andersen på banen til sidst stod Lyon for presset og har dermed et fint udgangspunkt før returkampen i Torino.