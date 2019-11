Robert Lewandowski var igen på pletten, da Bayern München lørdag aften tog en vigtig sejr over Dortmund.

Bayern München var altdominerende i lørdagens tyske topbrag mod Borussia Dortmund, som hjemmeholdet vandt med 4-0.

Robert Lewandowski spillede igen en afgørende rolle, da han scorede for ellevte ligakamp på stribe.

Angriberen bragte hjemmeholdet foran med 1-0 i det 17. minut, da den tidligere Dortmund-spiller stensikkert headede et indlæg fra Benjamin Pavard i nettet.

Et kvarter før tid lukkede han også kampen definitivt med sin scoring til 3-0.

Robert Lewandowski har nu scoret i samtlige Bayern Münchens første 11 ligakampe, og dermed udbyggede den polske angriber sin egen rekord for mål i flest ligakampe i træk i Bundesligaen.

Samtidig har Lewandowski også scoret i alle Bayern Münchens fire første Champions League-kampe i denne sæson. Her er det blevet til seks scoringer.

I Bundesligaen har den 31-årige angriber nu scoret 16 mål i 11 kampe.

Bayern München pressede efter scoringen hårdt på og var efter 26 minutter igen tæt på at score med store muligheder til både Serge Gnabry og Robert Lewandowski.

I det 38. minut fik Serge Gnabry bolden i mål, men scoringen blev korrekt annulleret for offside.

Et minut efter pausen var Serge Gnabry dog igen på pletten og gjorde det til 2-0. Målet blev i første omgang igen annulleret for offside, men efter et tjek af VAR fik det alligevel lov at stå.

Siden fulgte Robert Lewandowski op med sit mål til 3-0, og efter små 80 minutter var Dortmund-forsvareren Mats Hummels, der også har en fortid i Bayern München, så uheldig at rette et indlæg af, så det røg i eget mål.

Dermed kunne Bayern München notere sig en sejr på stensikre 4-0, der sender det forsvarende mesterhold op på en tredjeplads i Bundesligaen med 21 point for 11 kampe.

Dortmund er efter nederlaget nummer fem i rækken med 19 point for 11 kampe.

Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen sad begge på bænken i hele opgøret.

