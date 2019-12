Når kampen mellem Bayern München og Wolfsburg er slut, skal Robert Lewandowski opereres i lysken.

Robert Lewandowski kan ikke smide sig på sofaen, når Bayern München lørdag går på vinterferie.

Bayern München-angriberen skal opereres i lysken, kort efter at han sammen med sit hold har stået over for Wolfsburg i Bundesligaen i den sidste kamp i kalenderåret 2019.

Det fortæller Bayerns trænervikar, Hans-Dieter Flick, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han bliver opereret lige efter kampen. Vi vil ikke spilde noget tid, siger Flick.

Allerede i november oplyste Bayern, at Lewandowski skulle under kniven, mens holdet holder vinterpause.

Problemet med lysken har drillet polakken i noget tid, men det har ikke forhindret ham i at høvle mål ind i Bundesligaen og Champions League.

Den 31-årige stjerneangriber har scoret 19 mål i 16 kampe i den tyske liga og 10 mål i 5 kampe i Champions League. Det er også blevet til et enkelt mål i pokalturneringen.

I Champions League er Bayern videre til ottendedelsfinalerne, hvor Chelsea venter. Men i Bundesligaen er klubben, der har vundet syv mesterskaber på stribe, på tredjepladsen.

Der er fire point op til RB Leipzig og Borussia Mönchengladbach, der indtager de to øverste pladser.

/ritzau/