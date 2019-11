Robert Lewandowski skulle bruge under et kvarter på at score fire mål i CL-udekampen mod Røde Stjerne.

Ingen har nogensinde scoret fire mål i en Champions League-kamp på kortere tid, end polakken Robert Lewandowski skulle bruge tirsdag aften.

I 6-0-sejren på udebane over Røde Stjerne scorede Bayern München-angriberen sit første mål i kampen i det 53. minut på et straffespark, og i det 68. minut scorede han sit fjerde mål i kampen.

Lewandowski får kampbolden med hjem fra Beograd, men han er ikke sen til at dele æren med sine holdkammerater.

- Det vigtigste er, at vi spillede virkelig godt i både forsvaret og i angrebet. Det spiller ingen rolle, hvem der er på banen, bare vi følger vores plan. Jeg er lige så glad, som når jeg ikke scorer, men vi stadigvæk vinder, siger Robert Lewandowski til Sky ifølge AFP.

Aktuelt er han turneringens topscorer med ti mål efter fem kampe.

Det kommer ikke bag på Bayern Münchens midlertidige cheftræner, Hansi Flick, at Lewandowski bliver ved med at lave mål.

- Det hele kommer ned til, hvor utrolig professionel han er, og den måde han træner på. Han træner altid ekstra for at forbedre sig, og han har virkelig gang i noget godt lige nu, siger Hansi Flick ifølge uefa.com.

De fire lyntræffere i Beograd har Lewandowski selv overgået en gang tidligere i karrieren. I 2015 lavede han fem mål på ni vanvittige minutter i en bundesligakamp mod Wolfsburg.

Med tirsdagens fire scoringer skriver han sig også ind i en anden eksklusiv klub.

Han er den blot anden spiller i historien, der to gange er blevet noteret for fire mål i en Champions League-kamp. Den eneste spiller, der havde gjort det før ham, er Lionel Messi.

/ritzau/