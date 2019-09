Med to mål grundlagde topscorer Robert Lewandowski Bayern Münchens sejr på 4-0 hjemme mod FC Köln.

Bayern München har fået en noget skrantende indledning på Bundesligaen med to uafgjorte kampe i de første fire spillerunder, men lørdag blev FC Köln nedlagt med 4-0 på Allianz Arena i München.

Hjemmeholdet fik en perfekt start, da Robert Lewandowski allerede efter tre minutters spil sendte Bayern i front. Han var lidt heldig med sin afslutning, som blev rettet af og snød Köln-keeper Timo Horn.

Men den overlegenhed, sydtyskerne de seneste sæsoner har vist i mange kampe, er ikke til stede i øjeblikket.

Köln kom frem til flere gode tilbud i første halvleg, men Manuel Neuer og co. kunne gå til pause foran 1-0.

Gæsterne må have gået til pause med fornemmelsen af, at det ikke var umuligt at få point med hjem fra Allianz Arena. Men Bayerns polske topscorer ville det anderledes.

Få minutter efter pause steg han op til et hjørnespark og headede favoritterne på 2-0.

Den sidste rest af spænding forsvandt ti minutter senere, da Kingsley Ehizibue som bageste mand nedlagde Philippe Coutinho i feltet. Rødt kort og straffespark.

Coutinho trillede bolden ind, men måtte sparke om, da VAR afgjorde, at Bayern-spillere for tidligt var løbet i feltet. Så sparkede brasilianeren bare bolden op i hjørnet til 3-0 i andet forsøg.

Bayern satte sig tungt på kampen, og Ivan Perisic nåede også på måltavlen, inden den for Köln-spillerne svære anden halvleg blev fløjtet af.

Mestrene har 11 point efter fem spillerunder, hvor Köln forbliver på tre point.

I de øvrige kampe vandt Bayer Leverkusen 2-0 hjemme over Union Berlin, Hertha Berlin vandt 2-1 i egen hule over Paderborn, mens Freiburg og Augsburg delte med 1-1.

/ritzau/