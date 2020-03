»Kan vi hjælpe nogen, så lad os gøre det.«

Sådan lyder udtalelsen fra den polske stjerneangriber i Bayern München, Robert Lewandowski, og hans hustru Anna Lewandowski til Tyske Bild.



Årsagen til udtalelsen er, at de netop har doneret en million euro svarende til ca. 7,5 millioner danske kroner til en fond, der skal hjælpe til i kampen mod corona.

Fonden, der hedder 'We Kick Corona', er oprettet af Lewandowskis holdkammerater i Bayern München, Leon Goretzka og Joshua Kimmich.

Siden oprettelsen har flere fodboldstjerne såsom Manchester Citys Leroy Sané og Paris Saint-Germains Julian Draxler doneret penge - Lewandowskis bidrag er det største hidtil.

Lewandowski-parret uddyber desuden bevæggruden for deres donation:

»Alle kender til den svære situation, alle står i med hensyn til corona. I dag er vi alle på samme hold. Lad os være stærke i den kamp. Situationen påvirker os alle, så vi beder om, at man følger myndighedernes instrukser og lytter til dem, der ved bedst. Vis ansvarlighed,« siger de og fortsætter:

»Vi håber og tror på, at vi snart kommer igennem det her og kan vende tilbage til vores normale hverdag. Vi er i det her sammen, og vi skal også komme igennem det sammen«.

Også danske fodboldspillere har doneret penge til kampen mod corona. Bl.a. den danske målmand Kasper Schmeichel. Det kan du læse mere om her.