Med en sejr over Kaiserslautern i pokalfinalen sikrede Leverkusen sig lørdag det andet tyske trofæ i sæsonen.

Efter 51 kampe uden nederlag kom Leverkusen midt på ugen ned på jorden igen, da klubben tabte Europa League-finalen til Atalanta.

Men lørdag løftede holdet sig på ny og snuppede sit andet trofæ i sæsonen.

I en intens kulisse på Olympiastadion i Berlin vandt Xabi Alonsos tyske mestre pokalfinalen med 1-0 over Kaiserslautern fra næstbedste række.

Det holdt imidlertid hårdt, for Leverkusen måtte spille hele anden halvleg i undertal, fordi Odilon Kossounou kort før pausefløjt blev smidt ud.

Kaiserslautern havde et par gode muligheder for at udnytte overtallet, men den tidligere Esbjerg- og Brøndby-keeper Lukas Hradecky lukkede af i målet.

Det er første gang siden 1993, at Leverkusen hæver trofæet i DFB Pokal, som pokalturneringen i Tyskland retteligt hedder.

Leverkusen fik ikke overraskende lov til at sætte sig på spillet i kampens begyndelse og var også først til at skabe noget nævneværdigt i modstanderens ende.

Efter et kvarter var Florian Wirtz meget tæt på at score, da han efter et flot solotogt nåede hele vejen ind i feltet. Men vi skulle vente et minut mere, før der gik hul på bylden.

Granit Xhaka fik bolden serveret på et sølvfad uden for feltet, og med et på samme tid hårdt og følt spark krøllede han bolden i nettet. Drømmemål.

Kaiserslautern fik gode muligheder for at komme tilbage i opgøret. Efter 45 minutter fik Odilon Kossounou sit andet gule kort - og dermed rødt.

Allerede tre minutter senere var Kaiserslautern ved at udnytte overtallet, da Tobias Raschl sendte bolden snert forbi stolpen.

På den anden side af pausen var Kaiserslautern langt mere på bolden end i første halvleg. Ganske naturligt taget overtallet i betragtning. Og det blev også til gode muligheder.

Efter en god times tid fik Ragnar Ache kuglen på kanten af feltet og havde frit skud mod mål. Hans afslutning var da også god, men den tidligere Superliga-keeper Lukas Hradecky leverede en flot redning.

/ritzau/