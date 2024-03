Med en 3-2-pokalsejr over Stuttgart har Leverkusens sæson budt på 26 sejre, fire uafgjorte og nul nederlag.

Bayer Leverkusen har fortsat ikke tabt en fodboldkamp i denne sæson.

Bundesligaens tophold var ellers bagud to gange i tirsdagens pokalkvartfinale på hjemmebane mod ligarivalen Stuttgart, men til sidst lykkedes det alligevel for Leverkusen at vinde 3-2.

Forsvarsspilleren Jonathan Tah headede bolden i mål, kort før der var spillet 90 minutter og sikrede stor jubel på BayArena.

Det var Leverkusens 30. kamp i sæsonen, og i kolonnen for nederlag står der fortsat et nul. Fire af kampene har været i pokalturneringen, hvor klubben nu er klar til semifinalen. Dertil kommer seks Europa League-gruppekampe samt 20 kampe i Bundesligaen.

De kommende måneder vil vise, om den gode stime rækker til titler. Det kommer der en indikation på lørdag, hvor Leverkusen får besøg af Bayern München i et topmøde mellem ligaens nummer et og to. To point adskiller holdene.

/ritzau/