Der er cirka samme sandsynlighed for at få en hvid jul i Qatar som at opleve Erling Haaland have et enkelt skud på mål i en kamp.

Ikke desto mindre var det det, der skete lørdag.

Her leverede danskerholdet Brentford sensationen, da man slog Manchester City 2-1 – endda på udebane, hvor den norske superstjerne blev krøllet fuldstændig sammen.

Målmaskinens ene skud blev blokeret, og han fik derfor ikke David Raya i Brentford-målet på arbejde en eneste gang. Du kan se et interview med Brentford-træner Thomas Frank i toppen af artiklen.

Manchester City's Norwegian striker Erling Haaland reacts during the English Premier League football match between Manchester City and Brentford at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 12, 2022.

Den hemmelige plan var klar – spille hårdt mod superstjernen, der indtil videre har scoret 18 mål i 13 Premier League-kampe.

»Vi var meget opmærksomme på Haaland i feltet, og jeg tror kun, at han fik revet sig fri en gang i kampen, da han løb forbi Ben Mee,« siger Thomas Frank ifølge Daily Mail.

»Hele holdet arbejdede fantastisk, men specielt vores tre centerbacks. Vores præstation var virkelig imponerende.«

Brentford lykkedes med at slide sig til sejren i det 98. minut, da Ivan Toney scorede sit andet mål i kampen.

En del af opskriften var også at lukke ned for midtbanespilleren Kevin De Bruyne, der som regel kaster om sig med millimeterpræcise afleveringer.

Men lørdag fik han kun meget få bolde i farlige områder, og hele eftermiddagen efterlod faktisk Thomas Frank fuldstændig mundlam.

»Jeg kunne ikke rigtig tale til spillerne efter kampen. Fordi det var sådan et stort resultat. Som enkeltstående resultat er det måske det største i klubbens historie,« fastslog Thomas Frank i klippet, du kan se øverst.