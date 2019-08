Sinisa Mihajlovic rejste sig fra sygesengen for at føre Bologna gennem sæsonens første kamp i Serie A.

Fodboldtræneren Sinisa Mihajlovic var med på sidelinjen, da Bologna åbnede sæsonen med at spille 1-1 på udebane mod Verona i Serie A.

Mihajlovic er ellers ramt af akut leukæmi og har i mere end en måned været under behandling på hospitalet. Men det forhindrede ikke den 50-årige serber i at dirigere sine tropper søndag aften.

- Han havde godt nok lovet os, at han ville være der, men da vi så ham på holdets hotel, kunne vi næsten ikke tro det, siger midtbanespilleren Andrea Poli ifølge nyhedsbureauet AP.

Mihajlovic afløste i januar Filippo Inzaghi på cheftrænerposten i den italienske klub, hvor han straks fik succes og vendte en truende nedrykning til en solid tiendeplads.

Da han tidligere på sommeren bekendtgjorde, at han var ramt af leukæmi, valgte Bologna at beholde ham i jobbet.

Der var spekuleret i, at Mihajlovic under kampene skulle placeres i en særlig VIP-boks, men han tilbragte alligevel det meste af mødet med Verona ved trænerbænken, inden han lod sig fragte tilbage til sygesengen.

- Han talte til os via video tidligere på ugen og sagde, at han ikke var på 100 procent. Han fortalte os allerede for en måned siden, at han ønskede at komme til kampen, men vi regnede ikke med, at det ville ske, siger kantspilleren Riccardo Orsolini.

- Det var en stor saltvandsindsprøjtning. Vi er bare kede af, at vi ikke kunne give ham en sejr. Han har tabt sig, men beslutsomheden og lidenskaben er den samme, som den hele tiden har været, siger Orsolini.

Det er uvist, om Mihajlovic også kan stå i spidsen for holdet i hjemmekampen mod Spal på fredag.

