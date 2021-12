»Vi spillede sindssygt godt.«

Bashkim Kadrii var klar i mælet efter OBs 2-0-sejr over Randers søndag aften, der bringer OB et stort skridt tættere på pokalsemifinale til foråret. Kadrii havde også roser til sit eget spil.

»Jeg spillede godt. Ikke kun fordi jeg scorede. Jeg bliver ved, og det lykkedes så i dag.«

»Selvfølgelig var det en lettelse. Det var længe siden. Det er noget, der har gået mig på, så det var dejligt. Jeg tænkte ikke så meget i situationen, men det er dejligt at stå her efter at have scoret og vundet,« sagde Kadrii, der fandt netmaskerne for første gang siden 1. september.

»Jeg har altid haft tro på mine egne evner. Der har selvfølgelig været en masse frustrationer, men det prøver jeg at lægge til side og klø på,« sagde Kadrii og indrømmede, at han frøs sine hænder under kampen.

Bashkim Kadrii modtog bolden fra Mads Frøkjær efter otte minutter, stak i dybden og kom til afslutning fra en spids vinkel. Men bolden strøg sikkert forbi Patrik Carlgren til 1-0. Det var også Kadriis indlæg, som i sidste ende fandt Mads Frøkjær ved 2-0-scoringen.

»Vi spiller første halvleg klogt og sindssygt godt offensivt. Nu står vi godt til avancement, men vi skal hjem og hvile, så vi er klar til på søndag.«

Bashkim Kadrii mener ikke, sejren er nok til at rette op på det svingende efterår, OB har været igennem. Der skal mere til.

»Det er selvfølgelig fantastisk, hvis vi går videre, men jeg synes, vi har haft for mange store udsving til, at én kamp kan redde vores efterår. Det synes jeg ikke, man kan sige,« vurderede Kadrii.

Kadriis holdkammerat Aron Thrándarson var tilfreds på angriberens vegne.

»Det betyder meget. Bashkim er en god spiller, der har haft stolpe ud, men nu scorer han et vigtigt mål og har en fod med i det andet mål. Han er bare en god spiller og supergod kamp af ham i dag.«

»Han er en af vores bedste spillere, og vi må få ham i gang. Det er han nu,« sagde islændingen.