Horsens-træner Bo Henriksen er lettet over at have sikret sig overlevelse efter et skidt forår.

AC Horsens bookede søndag en billet til næste sæsons Superliga, da det på hjemmebane blev 1-1 mod Vendsyssel.

Det har holdt hårdt for østjyderne i foråret, hvor det er blevet til otte nederlag i 14 kampe og blot to sejre.

Det var derfor en lettet AC Horsens-træner, der gjorde status efter kampen mod Vendsyssel.

- Det har været en vild rutsjetur, men det har også været lærerigt. Jeg har prøvet det mange gange efterhånden, men jeg lærer noget hver gang, siger Bo Henriksen.

Han uddyber, at han har lært, hvordan man banker tro ind i et mandskab, der mangler den.

Bo Henriksen erkender, at foråret på ingen måder har været prangende.

- Foråret har på alle måder været en katastrofe. Jeg er dog sindssygt stolt over, at vi har ændret noget, der er gået ad helvede til til en succeshistorie, siger han.

Horsens-forsvarsspilleren Søren Reese var ligesom sin træner meget lettet over, at holdet sikrede sig overlevelse og nu kan gå på ferie.

- Der er jo nogle hold, der helst ikke vil på ferie nu her, men det vil vi gerne. Vi vil rigtig gerne på ferie.

- Jeg tror, at alle, der er med til at opleve det her, de vokser lige fem til ti centimeter. Det er meget værdifuld læring, siger Søren Reese.

Horsens-træner Bo Henriksen havde efter kampen også tid til at kigge frem mod den nye sæson.

- Vi har en fin trup. Derfor er det også vanvittigt, at vi stod i den her situation, men vi må også bare erkende, at det er det, vi har budget til.

- Vi skal ikke ud og tro, at vi skal spille med om top-6. Vi må erkende, hvor vi er, siger Bo Henriksen.

