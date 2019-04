Chelsea spillede ifølge manager Maurizio Sarri som dag og nat mod Slavia Prag, der reddede æren med to lynmål.

Chelseas manager Maurizio Sarri kunne i torsdagens kvartfinale i Europa League mod Slavia Prag se sit hold spille en fremragende første halvleg, men spillerne formåede ikke at holde dampen oppe i de afsluttende 45 minutter.

Tværtimod formåede Slavia Prag at genoprette noget af stoltheden med to hurtige scoringer i anden halvleg, og dermed slap tjekkerne fra kampen med et nederlag på 3-4.

Chelsea havde vundet det første opgør i Prag med 1-0 og går videre med sammenlagt 5-3.

- Vi begyndte anden halvleg rigtig dårligt, men jeg er meget tilfreds, fordi vi spillede godt i de første 45 minutter, og vi er i en europæisk semifinale, hvilket er meget vigtigt for os, siger Sarri efter kampen.

Chelsea, der sædvanen tro i Europa League stillede op med danske Andreas Christensen i midterforsvaret, scorede tre gange i kampens første 17 minutter og var foran 4-1 efter første halvleg.

I anden halvleg fik Petr Sevcik reduceret til 3-4 med to scoringer i det 51. og det 54. minut.

- Vi vidste godt, at det ville blive en svær kamp. De løb en masse og med kvalitet - mange meter i højt tempo, siger Maurizio Sarri.

Angriber Olivier Giroud, som scorede til 3-0 og desuden lagde op til to af Chelseas andre mål, var stolt over, at holdet trods Slavia Prags to lynmål var i stand til at holde stand.

- Med 4-1 efter første halvleg gik vi ubevidst måske en smule ned i intensitet, og der var også nogle tekniske fejl, men dette hold giver aldrig op, siger franskmanden.

