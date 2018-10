Det var ikke blevet til sejr fire superligakampe i træk, da Brøndby slog AaB med 3-1 søndag.

Aalborg. Brøndby vandt for første gang i Superligaen siden slutningen af august, da det blev til en 3-1-sejr over AaB på udebane søndag aften.

Dette vakte naturligvis stor glæde hos cheftræner Alexander Zorniger, der så klare forbedringer.

- Jeg er altid glad for at vinde. Jeg synes jo ikke, at det er fordi, vi har spillet dårligt på det sidste, men i dag leverede vi godt i samtlige 90 minutter.

- Vi scorede på de rigtige tidspunkter, og det dræbte heldigvis kampen, siger Zorniger.

Det var desuden en lettet træner, der efter kampen satte ord på den dårlige periode, Brøndby har været inde i, hvor det også blev til Europa-League-exit over to kampe mod Genk.

- Jeg har opnået så meget i mine to år i Danmark, så jeg vil ikke huske dette som den hårdeste periode i livet. Men det er klart, at jeg er en lettet og glad mand lige nu, siger Zorniger.

Cheftræneren har i den seneste periode kunnet mærke, hvordan kameraerne fra pressen har fokuseret lidt længere tid på ham end normalt.

Men det pres trives tyskeren under.

- Selvfølgelige kan jeg mærke, kameraerne følger mig mere. Jeg kan mærke presset, men det er det, jeg elsker ved at være fodboldtræner, siger Zorniger.

Han peger i sær på skarphed hos indskiftere som en af de parametre, der skal løfte Brøndby igen og roser Lasse Vigens afgørende indhop, hvor han scorede til 3-0.

- Sidste år sørgede indflydelsesrige indhop for, at vi kunne skabe en så god sejrsstime. Indskifterne ændrede kampene, og det hjalp os meget.

- Lasses indhop var super godt, og det hjalp os rigtig meget. Det er lige præcis sådan nogle indhop, som vi skal se flere af i år, mener tyskeren.

Med sejren er Brøndby stadig kun at finde på Superligaens sjetteplads, hvor holdet dog kun er et point fra AaB på tredjepladsen.

/ritzau/