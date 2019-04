Brøndby-træner Martin Retov roser sit hold for en stærk reaktion i sejren over FCM efter en skidt periode.

Brøndby tog mandag holdets første sejr i Superligaens mesterskabsspil, da holdet besejrede FC Midtjylland med 2-1 i Herning.

Cheftræner Martin Retov udtalte efter sidste kamp mod Esbjerg, den fjerde i mesterskabsspillet uden sejr, at han ville se en reaktion fra sine spillere.

Den føler han, at han fik at se.

- Der blev fightet om hver eneste bold, og det var vigtigt for mig at se den reaktion efter det, vi leverede mod Esbjerg, siger Retov.

- Der var perioder, hvor det ikke var lige kønt, men vi fik spillet det fodbold, som skal til, og frem for alt viste vi det hjerte, der skal til.

Brøndby rykker med sejren helt tæt på Esbjerg og OB, som ligger nummer tre og fire, og Brøndby er henholdsvis to og et enkelt point efter de to hold, som mødes i Esbjerg mandag.

Retov understreger, at det ikke betyder noget at komme tæt på tredjepladsen, hvis Brøndby følger op på sejren i Herning med en dårlig præstation i næste kamp.

- Det nytter ikke noget, at det bliver en enkelt svale, og i denne sæson har vi efter en god præstation ofte fulgt op med en mindre god.

- Jeg vil have stabilitet, og det vil jeg have nu, siger Retov.

Højrebacken Jens Martin Gammelby blev matchvinder med sin afrettede scoring et kvarter før tid.

Gammelby, som skiftede til Brøndby før denne sæson fra Silkeborg, var både lettet over sin scoring og sejren.

- Selv om det ikke var ret kønt, gik bolden ind, og det er jeg virkelig glad for. Sejren giver os et godt boost.

- Efter kampen mod Esbjerg var det et godt skridt for os. Det var vigtigt at få vist vores fans og os selv, at vi kunne komme tilbage efter en skidt præstation, siger Gammelby.

FCM kom undervejs i kampen til flere chancer, og FCM-træner Kenneth Andersen ærgrer sig over den manglende skarphed.

- Det blev afgørende, at vi ikke fik sparket boldene i kassen, for vi fik skabt de store chancer, der skulle til for at vinde kampen.

- Jeg er skuffet over, at vi ikke havde en større udnyttelsesprocent med de chancer, vi fik skabt, siger Andersen, hvis FCM-hold nu har 11 point op til FCK på førstepladsen.

/ritzau/