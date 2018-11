Brøndbys Lasse Vigen Christensen erkender, at perioden uden sejre på hjemmebane har været hård for holdet.

Brøndby hentede fredag den første sejr på hjemmebane i Superligaen siden august, da AGF blev besejret med 2-0.

Efter den første sejr på eget græs i syv forsøg var Brøndby-spillerne både glade og lettede efter de tre tiltrængte point.

- Det har været en rigtig hård periode for os, siger midtbanespilleren Lasse Vigen Christensen.

- Både mentalt og på alle mulige andre måder var sejren super vigtig at få for os og for hele klubben mod et hold, vi har haft det svært imod.

- Vi er gået fra banen mange gange efter nogle fine præstationer uden at stå med noget, så sejren giver os forhåbentlig et boost til de næste kampe, så vi kan hente noget af det, vi har mistet, siger Lasse Vigen Christensen.

Anfører Johan Larsson forsøgte ikke at nedtone, hvad sejren betyder for holdet efter en svær periode.

- Det betyder meget på alle parametre. Det var mentalt vigtigt, vigtigt for tabellen og vigtigt for at holde humøret oppe på holdet.

- Hver gang vi er gået ud til kamp, har vi troet på, at vi kunne vinde, og det giver et mentalt knæk, at vi ikke har formået det. At vi fik denne sejr er forløsende og en lettelse.

- Der er altid pres her i Brøndby, for der er mange, der holder med Brøndby, og der er høje forventninger.

- Vi har ikke fået point nok, og derfor er presset steget. Det er naturligt med så populært et hold som Brøndby, siger Johan Larsson.

Cheftræner Alexander Zorniger var ikke meget for at tale om de seneste kampes svigtende resultater.

Han hæftede sig ved, at Brøndby spillede en god kamp mod AGF.

- Jeg er meget tilfreds med præstationen. Vi spillede godt og havde styr på omstillingerne, som ikke er nemt mod AGF. Spillerne gjorde det godt.

- Det er godt for selvtilliden, at vi har set, hvad der skal til for at få succes, siger cheftræneren.

Brøndby kravler med sejren op på fjerdepladsen i Superligaen.

/ritzau/