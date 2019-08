FC København indløste billet til Europa League med 0-1-nederlaget til Riga FC torsdag aften, men præstationen i Letland var langtfra optimal.

Den tilbagevendte forsvarsspiller Andreas Bjelland erkender, at de danske mestre var på hælene til sidst, hvor endnu et lettisk mål ville have sendt FCK ud af turneringen.

- Vi gjorde det svært for os selv. Da vi kom bagud, kom vi alt for langt tilbage på banen, og de fik også nogle alt for store chancer. Det var tæt på, siger Bjelland til tv-stationen 3+.

Med 3-1-sejren fra den første kamp i ryggen havde FCK-spillerne håbet at kunne spille bolden uden om hjemmeholdet, der var tvunget til at komme frem.

Men planen lykkedes aldrig for alvor. Generelt spillede FCK'erne ikke bolden hurtigt nok rundt

- Vi ville have dem længere frem på banen, så vi fik mere plads at spille i, men det formåede vi desværre ikke, lyder analysen fra Bjelland.

Den rutinerede forsvarsspiller fik comeback efter en skadespause, da han kom på banen i slutfasen.

Nu glæder han sig til et efterår, hvor der venter yderligere seks europæiske kampe.

- Det er fantastisk, og det betyder utroligt meget for klubben, fansene og spillerne.

- Vi ved, at vi skal testes på den store scene for at flytte os. Det er utroligt vigtigt at komme videre til gruppespillet. Det er en vigtig del af vores sæson at spille i Europa, siger Andreas Bjelland.

Der er lodtrækning til gruppespillet fredag eftermiddag.

