Efter tre sejre i træk er selvtilliden tilbage hos Arsenal, siger manager Mikel Arteta.

Smilene er igen store i Premier League-klubben Arsenal.

Efter en rædselsfuld periode på syv ligakampe i træk uden sejr har Arsenal i løbet af den seneste uge vundet tre kampe, og det luner i både tabellen og på selvtillidskontoen, siger manager Mikel Arteta.

Spillerne har parkeret bekymringerne og spiller nu frigjort med stor succes, mener han.

- Tidligere tabte vi kampe, som vi var virkelig uheldige i, og i de fleste tilfælde var det vores egen skyld, fordi vi lavede nogle fejl og manglede disciplin.

- Vi har åbenlyst haft brug for at vinde fodboldkampe, og det har givet os momentum og en helt ny energi. Spillerne har sluppet håndbremsen og føler sig mere frigjorte, når de spiller.

- Nu ser man et Arsenal-hold, som spiller på den måde, som jeg ønsker, siger Mikel Arteta ifølge Reuters efter lørdagens 4-0-sejr ude over West Bromwich Albion.

Med de tre sejre i træk er Arsenal rykket væk fra en potentiel indblanding i ligaens bunddyst. Aktuelt er holdet dog kun på en beskeden 11.-plads, men afstanden op til ligaens europæiske pladser er blevet mindre.

- Jeg er meget glad for, at vi har kunnet indfri vores mål for de tre kampe, for nu ser tabellen helt anderledes ud.

- Energien omkring klubben er meget bedre, og sejrene giver selvtillid. Det kunne man også se på den måde, som vi spillede på mod West Bromwich, siger Arteta ifølge AFP.

Mikel Arteta blev ansat som Arsenal-manager i december 2019, og tilbage i august sidste år førte han holdet frem til en FA Cup-triumf.

Arsenals næste kamp er netop åbningen på titelforsvaret, når Newcastle på lørdag kommer på besøg i verdens ældste fodboldturnering.

