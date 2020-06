Søren Lerby er en af de store helte fra det danske 'dynamit-hold' fra slut-80'erne, men på trods af en status som fodboldhelt i Danmark føler han sig som en fremmed i det danske rige.

»På en måde er jeg blevet en udlænding i mit eget land,« siger Søren Lerby, der allerede flyttede væk som 17-årig og nu - 45 år senere - stadig ikke er vendt hjem.

Selv om det utvivlsomt har gavnet hans fodboldkarriere at rejse ud og pyntet hans fornemme cv, der tæller klubber som Ajax Amsterdam og Bayern München, har der også været en pris at betale for Søren Lerby.

Faktisk for hans børn, hvis man skal være helt præcis.

»De føler sig hollandske med en smule dansk. Jeg dummede mig ved ikke at lære dem at snakke to sprog,« erkender Søren Lerby, der fik sønnen Kaj med sin første hustru, Willeke Alberti.

19 år efter Kajs fødsel fik Lerby sønnen Christian med hustruen Arlette van der Meulen, og to år senere kom Clarine til verden.

Men ingen af børnene er flydende på dansk, og det ærger den danske fodboldlegende sig over, ligesom han selv kan mærke, at han har mistet noget af sit dansk.

»Min far griner engang imellem, når jeg siger noget, der er fuldstændig håbløst på dansk,« siger Søren Lerby.

Søren Lerby flyttede til Portugal sidste år. Foto: Privatfoto

»Nogle gange har jeg nemmere ved at snakke hollandsk. Jeg glemmer ikke det danske som sådan, men jeg har sværere ved slang og så videre.«

Det handler om små formuleringer og ord, der lige skal tygges på en ekstra gang. Eller som man skal lede lidt længere tid efter, før man får gravet dem frem.

Men det er der vel intet overraskende i, når man har boet i Belgien, Holland, Spanien og nu i Portugal i så mange år. Og man flytter jo ikke 'bare' lige hjem igen.

»Der skal mere til end at snakke om det over en øl og så gøre det næste dag. Der er altid for- og bagdele ved tingene, og man skal være enige,« siger Søren Lerby.

Jeg kigger mig omkring og ser danskere, og dem er jeg ikke en del af. Det ved jeg godt.

»Det har aldrig seriøst været på tale at flytte hjem, og det tror jeg aldrig, at jeg gør. Men jeg har Danmark i blodet og i systemet. For mig ville det være mystisk at bo i Danmark, men omvendt ville man tilvænne sig med det samme. Det ville være sværere for min familie og min kone, der er hollandsk.«

For mange fodboldspillere og sportsstjerner kommer det naturlige afbræk, når karrieren slutter. Her kan man så flytte hjem til Danmark, typisk med relativt unge børn, der kan nå at få en del af deres skolegang i Danmark.

I Søren Lerbys tilfælde var der bare ingen grund til det.

Til gengæld har manden, der stoppede som 32-årig og efterfølgende forsøgte sig med et eventyr i kødbranchen, inden han startede agentfirmaet Essel Management for 25 år siden, en ubetinget kærlighed til det rød-hvide land.

Jubel efter kampen mod Belgien under EM 1984. Her fra venstre: Preben Elkjær, Jens Jørn Bertelsen og Søren Lerby. Foto: Scanpix

»Man har en blind kærlighed til sit hjemland, når man bor i udlandet,« siger Søren Lerby, der fortsat driver agentfirmaet og er agent for eksempelvis Viktor Fischer.

»Jeg føler mig kæmpe dansk. Jeg elsker Danmark, men jeg er bare udlænding, fordi jeg ikke har den daglige kontakt med musik, politik og så videre.«

Som han selv siger, er Søren Lerby europæer. Det er han i virkeligheden måske mere, end han er dansk.

»Når jeg kommer til Danmark føler jeg, at det er mit land. Men jeg kigger mig omkring og ser danskere, og dem er jeg ikke en del af. Det ved jeg godt.«