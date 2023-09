Elias Jelert blev den helt store skurk, da FC København mistede en 2-0-føring og måtte nøjes med uafgjort mod Galatasaray i Champions League.

Efter kampen var midtbanespiller Lukas Lerager irriteret på højrebacken, og han var ikke henne ved sin holdkammerat for at trøste ham.

»Lige der holder jeg mig for selv. Han ved godt, at han har jokket i spinaten, og det behøver jeg ikke gå over at sige til ham. Så selvfølgelig er man irriteret på ham, for det bliver lidt udslagsgivende i dag. Så er vi lidt irriteret på ham i dag, så må vi hive ham op i morgen,« siger Lukas Lerager og tilføjer, at han kunne se på Elias Jelert, at han var knækket:

»Ja, selvfølgelig kan du det. Han er jo 20 år, men han har trods alt været med i et stykke tid nu. Det er jo ikke hans mening at gøre det, men fodbold foregår i sekundet, og nogle gange træffer man de forkerte beslutninger i et splitsekund, det gjorde han desværre i dag.«

Lukas Lerager lænede selv op ad et rødt kort, men han vidste, hvordan han ikke skulle få det. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Lukas Lerager lænede selv op ad et rødt kort, men han vidste, hvordan han ikke skulle få det. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix

Efter kampen begyndte Elias Jelert at gå rundt og sige undskyld til sine holdkammerater, men der stoppede Lukas Lerager backen.

»Han gik rundt, men jeg sagde til ham, at han bare skulle tie stille og bare sætte sig ned. Det nytter ikke noget,« pointerer Lerager.

Som selv fik et tidligt gult kort i kampen, men var klog nok til at slippe uden om en udvisning.

Forklaringen har han selv her:

»Ved at flytte fødderne hurtigt. Det er det eneste, jeg kan sige. Og at vide, hvornår man skal lade sin modstander gå. De får en kontra, og der ved jeg godt, at jeg skal lade ham gå, og så prøver han at filme alligevel. Men det så de (dommerne, red.) heldigvis. Og så ved man, at man har VAR også. Så det handler om at være klog i de situationer, der lægger op til at blive en svær situation for dommeren.«

Så ved Elias Jelert det til næste gang.