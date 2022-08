Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lukas Lerager var en af de helt centrale spillere, da FC København spillede sig tættere på Champions League-gruppespillet med en 2-1-sejr over Trabzonspor.

Midtbanespilleren scorede et af målene, og så var han også involveret i en tumult, hvor mange af spillerne røg i totterne på hinanden.

»Man giver og tager i fodbold, det kan jeg også godt, men når det går hen og bliver rugby lige pludselig, så tænder det mig af. Ja, så havde jeg en anden duel med en spiller, som jeg ikke havde været i karambolage med tidligere i kampen, og så tændte han også lidt af. Så er det jo godt, at man har nogle holdkammerater, der kan bakke hinanden op,« siger Lukas Lerager, som røg i flæsket på tyrkernes nye spillere, indskiftede Marc Bartra.

»Jeg siger til ham, det er fair nok, at man går til den, men gør det lige på en ordentlig måde. Jeg har ikke provokeret ham i løbet af kampen, det kan godt være, at jeg har provokeret hans holdkammerater, men det sker efter et løb, jeg tager ned i dybden, og så giver han mig lige en albue i maven, det er usportsligt,« forklarer Lerager.

Han var ikke var imponeret af dommer Michael Oliver.

»I forhold til, at han er fra England, så synes jeg ikke lige, at han ramte den i dag,« lyder det knastørt fra Lerager.

Med 2-1-sejren står FC København i en yderst gunstig situation inden næste uges returkamp i Tyrkiet, hvor det bliver hedt med en massiv opbakning til Trabzonspor.

»Det er et godt resultat, og i sidste ende er jeg lidt ligeglad med præstationen, bare vi kommer i Champions League,« siger Lerager, som syntes, at holdet havde godt styr på de tyrkiske mestre.

»Vi føler os meget komfortable, og jeg følte ikke, at de blev farlige, lige meget om de havde den foran os, fordi vi havde så mange bag bolden. De havde nærmest kun tre foran, de kunne spille frem til, så vi kunne lukrere på at køre omstilling.«