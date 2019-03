Han har vundet alt, der er at vinde i Real Madrid som kun 25-årig.

Nu pønser Raphaël Varane på at prøve noget nyt.

Og det må gerne ske allerede i sommerens transfervindue, skriver det store franske L'Equipe.

Ifølge oplysningerne hos det store franske sportsmedie vil Raphël Varane ifølge kilder tæt på spilleren gerne søge nye udfordringer efter otte succesrige år i Real Madrid, hvor han har vundet utrolige 16 titler, heriblandt fire Champions League-trofæer.

Real Madrid og Raphaël Varane aer flere gange blevet ydmyget af FC Barcelona i denne sæson. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Real Madrid og Raphaël Varane aer flere gange blevet ydmyget af FC Barcelona i denne sæson. Foto: JAVIER SORIANO

Det vil han selv om landsmanden Zinedine Zidane igen er blevet træner i den spanske klub, hvor de altid har haft et nært forhold.

Men ifølge oplysningerne skulle Raphël Varane have fået lyst til at teste sig selv i nye omgivelser, fordi han føler sig lidt for sikker på at få en plads i startopstillingen. På den led savner han udfordringer.

Samtidig skulle han ikke være umiddelbart overbevist om, hvordan Real Madrid-fremtiden ser ud for hele holdet.

I denne sæson er Zinedine Zidane allerede den tredje træner efter et formidabelt kollaps, der har sendt holdet ud af alle turneringer.

Raphaël Varane skulle være decideret 'skuffet' over holdets tilstand, og han mener, at det er en æra, der er slut.

Foruden de mange titler med Real Madrid, blev Raphaël Varane også verdensmester med det franske landshold i sommer, og forsvarsspillerne får sandsynligvis ikke svært ved at finde en ny arbejdsgiver.

Manchester United har allerede været nævnt som særdeles interesseret i den 25-årige franskmand. Også Juventus er blevet nævnt.

Raphaël Varane har kontrakt med Real Madrid frem til 2022.