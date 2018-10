Den tidligere Arsenal-angriber flyver ifølge L'Equipe til Monaco lørdag for at underskrive treårig kontrakt.

Monaco. Den franske eks-landsholdsangriber Thierry Henry vil lørdag underskrive en treårig kontrakt med den kriseramte storklub Monaco.

Det skriver den franske sportsavis L'Equipe.

41-årige Henry stod fredag på sidelinjen, da det belgiske landshold i Bruxelles slog Schweiz 2-1 i Nations League.

Den tidligere Arsenal-spiller er dog klar til at skifte jobbet som belgisk assistenttræner ud med et som cheftræner for Monaco, skriver L'Equipe.

Monaco fyrede midt på ugen træner Leonardo Jardim efter en lang række skuffende resultater. Klubben er i øjeblikket placeret som nummer 18 i Ligue 1.

Ifølge avisen er parterne blevet enige om en treårig aftale, og Thierry Henry vil allerede lørdag flyve til Monaco for at underskrive kontrakten.

- Han vil blive præsenteret for pressen mandag, skriver L'Equipe.

Belgiens træner Roberto Martinez blev efter fredagens kamp mod Schweiz bedt om at kommentere avisens oplysninger.

Han hævder dog, at han ikke kender noget til franskmandens planer om at forlade det belgiske landshold.

- Er Thierry Henry på vej væk? Du må vide mere, end jeg gør. Jeg kan ikke bekræfte disse oplysninger, men vi ved alle, at han vil forlade os en eller anden dag, siger Roberto Martinez.

- Om det er lørdag, om en uge eller seks måneder, så er vi forberedt på det. Thierry har bidraget med al sin erfaring, og når han rejser, så vil han have vores opbakning, tilføjer spanieren.

Selv om landstræneren ikke vil bekræfte meldingerne om skiftet, så understreger han, at Henry har en stor fremtid foran sig som cheftræner.

- Thierry har potentialet til at blive en fantastisk træner, som han helt sikkert hurtigt vil blive, siger han.

/ritzau/AFP