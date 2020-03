Anfører Marcel Sabitzer scorede to gange, da RB Leipzig vandt 3-0 og sendte Tottenham ud af Champions League.

For første gang i klubbens historie er tyske RB Leipzig klar til kvartfinalen i Champions League.

Det står klart efter tirsdagens returkamp mod engelske Tottenham, som blev sendt hjem fra Leipzig med et 0-3-nederlag. Dermed er tyskerne videre med samlet 4-0.

To mål af Marcel Sabitzer i første halvleg beseglede mere eller mindre skæbnen for sidste sæsons tabende finalist i turneringen. Til sidst kunne indskiftede Emil Forsberg øge til slutresultatet 3-0.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen så hele opgøret fra Leipzigs bænk.

Som følge af coronavirus har man flere steder i Tyskland forbudt begivenheder med over 1000 personer, men ikke i byen fra det østlige Tyskland.

Derfor var der fuld opbakning til Leipzig i jagten på avancement, og de mere end 42.000 tilskuere fik fuld valuta for pengene.

Gæsterne startede ellers opportunistisk, men den lovende start blev hurtigt vekslet til et mareridt, da Leipzig tog føringen.

Efter ti minutter modtog anfører Marcel Sabitzer bolden på kanten af feltet, og hans hårde spark overrumplede Hugo Lloris.

Otte minutter senere troede Timo Werner, at han havde fordoblet føringen, men målet blev underkendt for offside. I stedet var det anfører Sabitzer, som slog til igen øjeblikket efter.

Serge Aurier kiksede et hovedstød, og det gav Leipzig plads til et indlæg. Via Sabitzers pande endte bolden i mål.

Efter den første kamp mellem holdene ønskede José Mourinho, at han havde samme muligheder i bredden som Leipzig. Det ønskede han formentlig også på vegne af sit afbudsramte hold tirsdag.

Tottenham var blandt andre uden de offensive profiler Son Heung-min, Harry Kane og Steven Bergwijn. Gæsterne havde da heller ikke noget modsvar til Leipzigs to scoringer før pausen, hvor det var tættere på 3-0 end 2-1.

Efter pausen lurede Leipzig hele tiden på kontramuligheder, mens Tottenham forgæves forsøgte at få skabt liv i kampen.

Med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid slukkede og lukkede svenske Emil Forsberg med målet til 3-0. Han var kommet på banen i samme minut.

Der trækkes lod til kvartfinalerne fredag i næste uge. Kvartfinalerne spilles 7.-8. april med returkamp 14.-15. april.

