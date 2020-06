Rygterne har svirret de seneste mange uger. Hvor skal den tyske angriber Timo Werner spille i næste sæson?

Længe lignede det, at en transfer til Liverpool var under opsejling, men på det seneste har London-klubben Chelsea lagt sig i førersædet om angriberens underskrift. Noget, der giver spillerens nuværende klub, RB Leipzig, hovedbrud.

»Det er ikke muligt at erstatte ham. Du kan ikke klone en spiller. Hvis Timo Werner forlader os, så vil den primære opgave være at erstatte 34 sæsonmål,« siger Leipzigs træner, Julian Nagelsmann, i et interview med Goal.

Den 24-årige angriber, der i denne sæson har scoret 31 mål i 41 kampe på tværs af alle turneringer, rygtes tæt på et skifte til den engelske Premier League.

Den målfarlige angriber kan blive svær at erstatte, hvis han som ventet skifter til Chelsea inden næste sæson. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Ifølge Julian Nagelsmann vil det dog ikke være en nem opgave er erstatte den træfsikre tysker, hvor der kan være behov for mere end én spiller til at erstatte målscoreren.

»Det vil være den primære opgave, som måske ikke kan løses af blot en enkelt spiller. Det er vigtigt, at vi ender med det samme udgangspunkt, hvilket er det svære,« siger Julian Nagelsmann i interviewet.

Timo Werner, der til daglig er holdkammerat med danske Yussuf Poulsen, forventes at skifte til Chelsea inden for kort tid til en pris på hele 450 millioner danske kroner.

Torsdag åbnede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) op for, at transfervinduerne kan åbne, inden sæsonerne er færdigspillede. Det vil dermed være op til de enkelte forbund i medlemslandene at beslutte, hvorvidt transfervinduerne kan åbne før tid.

Red Bull Leipzigs træner, Julian Nagelsmann, forudser en svær opgave med at erstatte Timo Werner. Foto: POOL

Samtidigt blev der givet tilladelse til, at spillere kan spille i tre klubber i løbet af en sæson i stedet for den normale begrænsning på to klubber.