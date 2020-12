Leipzigs sejr over Hoffenheim var ikke specielt køn, men den var meget vigtig, lyder det fra Leipzig-lejren.

Yussuf Poulsen blev kampafgørende, da RB Leipzig onsdag aften slog Hoffenheim og Robert Skov 1-0 på udebane.

Kampen var en tæt affære, men efter en time afsluttede Poulsen et flot opbygget angreb, da han svingede højrebenet og flugtede gæsterne i front.

Træner Julian Nagelsmann roser sekvensen, som i hans øjne langtfra var tilfældig:

- Angrebet op til målet er fremragende - flot spil mellem linjerne og med masser af dybde. Det var netop sådan, vi talte om, at vi skulle gøre i halvlegen, siger han til Leipzigs hjemmeside.

- Derefter var det en chancefattig kamp på et sæbeglat græstæppe, fortsætter Nagelsmann.

I de efterfølgende 30 minutter plus tillægstid lykkedes det ikke Hoffenheim at slå tilbage.

Dermed blev Poulsens mål nok til en sejr for Leipzig.

Den danske hovedrolleindehaver mener ikke, at det var "en toppræstation" fra Leipzig.

Men på dagen gjorde holdet sit arbejde.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi kan vinde en kamp som i dag. Begge mandskaber havde få chancer og arbejdede godt bagud. Netop derfor er det så vigtigt, at vi til slut får afgjort sådan en duel til vores fordel, siger Yussuf Poulsen til Leipzigs hjemmeside.

Efter den seneste spillerunde har Leverkusen 28 point, mens Bayern og Leipzig begge har 27 point.

Skal Leipzig holde fast i sin gode placering, skal der flere af den slags sejre til, mener Poulsen.

- Det var en kamp, der blev afgjort på et enkelt mål - og det mål fik vi. Hvis vi også vil være med helt i toppen i slutningen af sæsonen, er det netop sådan nogle kampe her, vi skal vinde, siger Poulsen.

/ritzau/