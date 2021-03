Yussuf Poulsen og holdkammeraterne satte føring over styr mod Frankfurt og er nu fire point fra førstepladsen.

RB Leipzigs mulighed for at udfordre de forsvarende mestre fra Bayern München i den tyske guldkamp blev søndag en hel del sværere.

På hjemmebane måtte Yussuf Poulsen og holdkammeraterne nøjes med 1-1 mod Eintracht Frankfurt.

Dermed har Leipzig på Bundesligaens andenplads nu fire point op til Bayern München på førstepladsen.

Det så ellers lovende ud for Leipzig i begyndelsen af anden halvleg, da svenske Emil Forsberg i det første minut bragte værterne på 1-0.

Forsberg sparkede bolden i mål, efter at Frankfurt-keeper Kevin Trapp havde pareret Justin Kluiverts skudforsøg.

Yussuf Poulsen havde chancen for at øge Leipzig-føringen kort efter, men danskerens kraftfulde hovedstød gik lige over mål.

Efter en times spil fik Frankfurt udlignet til 1-1 ved japanske Daichi Kamada.

Selv om Leipzig pressede på, så lykkedes det ikke at hente alle tre point. Det var samtidig enden på en stime på seks sejre i træk i Bundesligaen for hjemmeholdet.

Bayern München vandt lørdag på udebane med 3-1 over Werder Bremen.

Der mangler ni spillerunder af Bundesligaen, der toppes af Bayern med 58 point. Leipzig har 54 point på andenpladsen.

Bayern München har vundet det tyske mesterskab i de seneste otte sæsoner.

/ritzau/