RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Dortmund og Bayern München er med i Champions League i næste sæson.

RB Leipzig og Borussia Mönchengladbach blev lørdag de to sidste tyske repræsentanter i næste sæsons Champions League.

Det stod klart, efter at begge hold sejrede i sidste spillerunde af Bundesligaen og dermed holdt Bayer Leverkusen bag sig i kapløbet om billetterne til det forjættede land.

De tre klubber sluttede med henholdsvis 66, 65 og 63 point.

På forhånd var Dortmund og mestrene, Bayern München, klar til den fornemmeste turnering.

Leverkusen må trods sin 1-0-sejr hjemme over Mainz dermed nøjes med Europa League sammen med danskerklubben Hoffenheim og Wolfsburg.

Mens RB Leipzig kun i den yderste teori kunne ryge ud af top-4, var Borussia Mönchengladbach i reel fare, men allerede efter syv minutter bragte Jonas Hofmann nerverne i ro med sin scoring til 1-0 i hjemmekampen mod Hertha Berlin.

Derfra skulle holdet indkassere mindst to mål for at ryge ud af top-4 på grund af en væsentlig bedre målscore end Leverkusen.

Det skete dog ikke, og 12 minutter før tid scorede Breel Embolo til 2-0. Først i overtiden reducerede Hertha.

For Leipzig sagde Timo Werner farvel med en typisk scoring i udekampen mod Augsburg. På kanten af offside stak den hurtige angriber uimodståeligt fra værternes forsvar og driblede iskoldt udenom målmand Tomas Koubek.

Siden gjorde han det også til 2-1.

Med scoringerne nåede 24-årige Werner op på 28 ligamål i sæsonen og 95 i alt for klubben. Det er ny klubrekord.

Han skifter 1. juli til Chelsea i den engelske Premier League.

Også Bayern München satte et effektivt punktum for sæsonen med 4-0 ude over Wolfsburg.

Robert Lewandowski nåede med sit mål på straffespark op på 34 ligamål efter 34 spillerunder - og Bayern nåede 100 ligamål i alt.

Dortmund sluttede til gengæld af med at tabe med hele 0-4 hjemme mod Hoffenheim.

Robert Skov lagde op til gæsternes andet mål med et halvkikset skud.

Det røg lige hen i fødderne på Andrej Kramaric, der scorede alle fire mål i kampen. Det sidste på straffespark.

Med sejren starter Hoffenheim Europa League i gruppespillet sammen med Leverkusen, mens Wolfsburg er med i kvalifikationsturneringen.

/ritzau/