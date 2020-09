Op til 8500 RB Leipzig-fans kan se frem til at kunne overvære klubbens første hjemmekamp i den kommende sæson.

Som den første klub i Bundesligaen har RB Leipzig fra det østlige Tyskland af byens sundhedsmyndigheder fået tilladelse til at lukke op til 8500 tilskuere ind til den første hjemmekamp i den kommende bundesligasæson.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Leipzigs hjemmebane, Red Bull Arena, kan normalt huse næsten 43.000 tilskuere, men for at kunne overholde coronarestriktionerne må der kun lukkes op til 8500 tilskuere ind.

Det er dog langt flere, end hvad der var i slutningen af sidste sæson, da den blev genoptaget efter coronapausen.

Her var der ingen tilskuere på stadionerne.

- Efter en grundig gennemgang har sundhedsmyndighederne i Leipzig godkendt den strikse sundhedsplan fra klubben RB Leipzig, skriver myndighederne ifølge Reuters.

- Med denne godkendelse ønsker vi at driste os til at nærme os normalen en smule, siger byens borgmester, Burkhart Jung.

Foreløbig er godkendelsen kun givet til kampen 20. september mod Mainz.

Alle tilskuere skal bære mundbind og vil blive placeret i små grupper rundt på hele stadion. Der vil ikke blive lukket udefans ind, ligesom alle tilskuere skal være bosat i Leipzig.

RB Leipzig nåede overraskende semifinalen i årets Champions League, hvor det blev til et nederlag til Paris Saint-Germain.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen spiller for klubben.

Det er myndighederne i de respektive tyske regioner, som vurderer, om det er forsvarligt at lukke fans ind til kampe.

Derfor er tilladelsen til Leipzig ikke ensbetydende med, at alle andre klubber i Bundesligaen også får godkendt muligheden for at lukke tilskuere ind til kampe.

/ritzau/