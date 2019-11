Den svenske Leipzig-helt Emil Forsberg er stolt af, at den tyske klub er videre til CL-knockoutfasen.

For første gang i RB Leipzigs historie er klubben videre til knockoutfasen i Champions League, og svenskeren Emil Forsberg er lykkelig over, at han med to mål i slutfasen af onsdagens 2-2-kamp mod Benfica spillede en hovedrolle i den historiske bedrift.

- Det er en fantastisk følelse. Det er sådan et øjeblik, vi har arbejdet hårdt for, og som vi har drømt om, så når man opnår det, er det helt fantastisk. Jeg er så stolt af holdet og det, vi nu har opnået.

- Det er helt fair at sige, at jeg er glad, meget glad, siger svenskeren ifølge uefa.com.

Festen så ellers ud til at være udskudt og i potentiel fare for at kunne blive aflyst, da Benfica var på vej mod en sejr. Portugiserne førte 2-0, før Emil Forsberg scorede efter 90 og 95 minutters spil.

Udligningen medførte energiske jubelscener blandt Leipzig-spillerne og fansene på lægterne.

- At nå knockoutfasen for første gang i klubbens historie betyder, at vi gør noget rigtigt, og at vi hele tiden bevæger os i den rigtige retning. Vi har et fantastisk hold med mange unge spillere, der har et stort potentiale, og som bliver bedre og bedre.

- Det er derfor, vi er et tophold. Jeg er så stolt. Jeg har det selv godt igen, jeg føler, at jeg er tilbage i form, og i øjeblikket nyder jeg bare at spille fodbold, siger Forsberg, der i det seneste år både har døjet med skader og svingende præstationer.

Aktuelt er det danske Yussuf Poulsen, der kæmper med fysikken. Han missede lørdagens ligakamp med en skade, men blev meldt klar til kampen mod Benfica. Da opgøret gik i gang, var klubbens kamprekordholder dog hverken at finde på banen eller bænken.

RB Leipzig blev grundlagt i 2009, og i sommeren 2016 rykkede klubben op i Bundesligaen for første gang.

Den første sæson i Tysklands bedste række gav en andenplads og dermed en Champions League-billet.

Da Leipzig for første gang deltog i Europas bedste klubturnering, blev holdet nummer tre i sin gruppe, men den bedrift er nu med sikkerhed overgået før sidste runde af denne sæsons gruppespil.

/ritzau/