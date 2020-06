RB Leipzig fik en skidt står i Köln, men kom stærkt tilbage og holder trit med Dortmund i topstriden.

Bayern München er tæt på at have slået et afgørende hul i toppen af Bundesligaen, men duellen om vicemestertronen lever i bedste velgående.

RB Leipzig vandt mandagens enlige opgør i Bundesligaen med 4-2 ude over FC Köln og spillede sig igen inden for blot to point af Borussia Dortmund, som indtager andenpladsen med fem spillerunder igen.

Top-5 har skilt sig ud i Bundesligaen. Bayern München ligger solidt i spidsen med 67 point. Herefter følger Dortmund med 60 point, Leipzig med 58 point og Borussia Mönchengladbach samt Bayer Leverkusen med 56 point.

Nummer seks i rækken er Wolfsburg med 42 point. De fire øverste hold kvalificerer sig til Champions League.

Den Red Bull-ejede klub fra det østlige Tyskland var uden ankelskadede Yussuf Poulsen, men trods en skidt start leverede udeholdet en god præstation.

Jhon Cordoba bragte Köln foran efter kun syv minutter, men inden pausen havde Leipzig sat kursen mod tre point.

Patrik Schick headede udligningen ind knap midtvejs i halvlegen, mens Christopher Nkunku i 38. minut chippede 2-1-scoringen ind i fri position.

Leipzig trængte til en god kamp efter en noget ujævn indsats i 2-2-kampen mod Hertha BSC senest. Og den leverede holdet.

Fem minutter efter pausen gjorde landsholdsstjernen Timo Werner det til 3-1 på en friløber efter et perfekt udspark fra målmand Péter Gulácsi.

Det duftede atter af spænding, da Anthony Modeste med et flot langskud reducerede til 2-3 efter 55 minutter, men hvis nervøsiteten ramte enkelte Leipzig-spillere, blev den hurtigt slået ned.

To minutter efter reduceringen sparkede Dani Olmo en rispost i kassen til 4-2, som blev kampens resultat.

FC Köln indtager 11.-pladsen og har syv point ned til nedrykningsstregen.

/ritzau/