Julian Nagelsmann finder motivation, men ingen præmie i at se holdet øverst midtvejs i bundesligasæsonen.

For første gang i ti år topper hverken Bayern München eller Borussia Dortmund tabellen, når Bundesligaen går på vinterpause efter weekenden.

Det gør til gengæld RB Leipzig eller Borussia Mönchengladbach.

Leipzig-træner Julian Nagelsmann ser primært muligheden for at vinde det tyske midtvejsmesterskab som en ligegyldig sidegevinst.

- Det siger ikke meget om holdet. Og ligaen vil sandsynligvis ikke give os en halv pokal, siger Nagelsmann på et pressemøde fredag ifølge dpa.

Det sker forud for 17. spillerunde og små fire ugers kamppause præcis halvvejs i sæsonen.

Den 32-årige succestræner medgiver dog, at det kan give motivation at kunne kalde sig "herbstmeister". I så fald for første gang i klubbens historie.

- Psykologisk er det rart at kunne se på tabellen, og dit eget logo er øverst. Det er motiverende at holde skæbnen i egne hænder, siger Nagelsmann.

Hans hold med Yussuf Poulsen blandt spillerne topper rækken med 34 point. På andenpladsen har Borussia Mönchengladbach samme antal.

Storklubberne Bayern München og Dortmund har 30.

Da Leipzig har en markant bedre målscore end Mönchengladbach, kan holdet formentlig gå på juleferie som etter med en sejr hjemme over ligeledes formstærke Augsburg lørdag.

Begge mandskaber har hentet 16 point i de seneste seks ligakampe.

Augsburg-spiller Rani Khedira mener, at Leipzig kan holde hele vejen til mål, som det ofte sker for efterårets bedste hold.

- RB var og er min hemmelige favorit til mesterskabet, siger den 25-årige midtbanespiller til sportbuzzer.de.

- Holdets stamme har spillet sammen i årevis og er gradvist blevet stærkere. Og træneren er en af de bedste og passer ekstremt godt til Leipzig, siger Khedira.

Han kom til Augsburg fra netop Leipzig i 2017 og får lørdag gensyn med en sulten flok.

- De unge i Leipzig er sultne og vil bevise sig selv hver uge. Mentalitet kan kompensere for forskelle i kvalitet, siger Khedira om mesterskabskampen mod Dortmund og Bayern, som tilsammen har vundet alle mesterskaber siden Wolfsburgs triumf i 2009.

Netop Wolfsburg skal på besøg i München i 17. spillerunde. Dortmund skal til Hoffenheim, og Mönchengladbach møder Hertha Berlin på udebane.

/ritzau/