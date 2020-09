Leipzig-chef Oliver Mintzlaff ser ingen ændring i topklubbernes købekraft trods økonomisk nedgang i samfundet.

Coronapandemien og den medfølgende økonomiske nedgang er foreløbig gået uden om købekraften i flere topklubber i fodbold.

Det vurderer direktøren i den tyske storklub RB Leipzig, Oliver Mintzlaff.

- I vores forhandlinger i dette transfervindue kan vi ikke mærke, at markedet er gået i stå, siger Leipzig-direktøren til Freien Presse.

Bundesligaklubben har selv valgt at være ekstra forsigtig for at komme helskindet gennem corona-perioden.

- Vi har tilpasset vores budget til de nedskæringer i økonomien, som pandemien har forårsaget.

- Når det kommer til de generelle priser, købesummer og lønninger, så kan man ikke spore, at der er nogen økonomisk krise, siger Mintzlaff.

Leipzig-direktøren er overrasket over, at økonomien i flere klubber tilsyneladende er upåvirket af et corona-plaget 2020, der har budt på mange tommer tribuner og udsatte kampe.

- Helt ærligt, så havde jeg forventet, at det ville være anderledes, siger han.

RB Leipzig har haft en del aktivitet i det igangværende transfervindue.

Det mest bemærkelsesværdige salg har været angriberen Timo Werners skifte til engelske Chelsea. For nylig har klubben så hentet norske Alexander Sørloth, der blev købt fri i Crystal Palace.

Sørloth har en fortid hos FC Midtjylland i Superligaen.

