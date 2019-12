Efter otte sejre i træk fik Leicester uafgjort, og Jamie Vardy scorede ikke. Chelsea tabte mod Bournemouth.

Stimen af sejre i træk sluttede lørdag for Leicester for denne gang i Premier League.

Her tog Kasper Schmeichel og co. hjemme imod Norwich, og opgøret endte 1-1 efter otte sejre i træk forinden til Leicester.

Samtidig fik Jamie Vardy ikke bolden i mål i jagten på sin niende ligakamp i træk som målscorer. Vardy var dog tæt på, men Leicesters udligning til 1-1 blev i stedet krediteret som et selvmål af Norwich-keeper Tim Krul i første halveg.

Forinden havde Teemu Pukki bragt Norwich foran, og dermed kan man måske sige, at finnen har en lille, mental overhånd mod Schmeichel frem mod Danmarks møde med Finland ved EM næste sommer.

Resultatet betyder, at Leicester har 39 point på andenpladsen og ti point op til Liverpool, som suverænt topper.

Chelsea blev på 29 point på fjerdepladsen, da Frank Lampards tropper hjemme tabte 0-1 mod Bournemouth med Philip Billing med i hele opgøret.

Efter et kvarter var Pukki tæt på at overliste Kasper Schmeichel, men Pukki kunne akkurat ikke få dirigeret bolden forbi Leicesters danske målmand.

Det kunne Pukki dog i det 26. minut.

Den finske angriber blev sendt afsted med en dyb stikning og stormede ned mod Schmeichel.

Leicesters Caglar Soyuncu halsede uden held efter Pukki, men kunne ikke stille noget op, Pukki lagde bolden forbi Schmeichel og bragte gæsterne foran 1-0 med sin niende scoring i sæsonen.

Kampen eksploderede ti minutter før pausen, da gæsterne rasede over, at Leicesters Kelechi Iheanacho ikke gav bolden til modstanderen i en situation, hvor alle forventede det efter et spilstop.

Det endte med et frispark mod Iheanacho og en advarsel til gæsternes Todd Cantwell efter ballade og klammeri.

Kort efter troede alle så, at Jamie Vardy havde scoret for niende ligakamp i træk, men sådan gik det altså ikke.

James Maddison tog et hjørnespark, og Vardy smaskede til den med hovedet, men scoringen var et selvmål af Tim Krul, da bolden ville været gået forbi målet, hvis ikke Norwich-keeperen havde rettet den af.

Leicester pressede på i anden halvleg, og Vardy kom til sine muligheder, men et kvarter før tid holdt Norwich stadig stand.

Pukki var ved at komme igennem efter en lang aflevering i det 78. minut, og i slutfasen måtte Leicester slide for det ene point.

/ritzau/