Leicester og Kasper Schmeichel gik helt amok og slog Southampton 9-0 i Premier Leagues største udesejr.

Fodboldspillerne fra Southampton blev klædt helt af på eget græs fredag aften, da Leicester kom på besøg i Premier League.

Her spillede gæsterne med musklerne i en sådan grad, at danskermødet i den bedste engelske række var afgjort allerede efter første halvleg, da Leicester var foran 5-0.

Det var blot anden gang i Premier Leagues historie, at et udehold kunne gå til pause foran 5-0. Det skete også for Manchester City i 2010 ude mod Burnley.

Det hele endte lettere bizart med en 9-0-sejr til Kasper Schmeichel og co., som dermed hentede den største udesejr i Premier League nogensinde.

Den hidtidige rekord tilhørte Manchester United, der 6. februar i 1999 besejrede Nottingham Forest 8-1.

Dengang var det med Peter Schmeichel i målet, men sønnen holdt altså buret rent i fredagens kamp.

Både Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard var med fra start hos Southampton, men Vestergaard blev flået ud i pausen.

Danskerne kunne i indledningen se holdkammeraten Ryan Bertrand få direkte rødt kort, da han med knopperne forrest stemplede Ayoze Perez efter 12 minutter, men Ayoze Perez svarede igen med et hattrick i kampen.

Inden udvisningen var Southampton allerede bagud 0-1 efter Benjamin Chilwells scoring efter ti minutter, og det blev kun værre og værre.

Youri Tielemans øgede nemt til 2-0 i det 17. minut, og to minutter senere blev det 3-0 ved Perez.

Spanieren sørgede også for 4-0-føringen med et brag af en afslutning fra en spids vinkel seks minutter før pausen, og så kunne Jamie Vardy elegant øge til 5-0 i halvlegens sidste minut.

Perez scorede sit tredje mål til 6-0 i det 57. minut, og minuttet efter øgede Vardy så til 7-0, mens hjemmeholdet var helt i opløsning.

I det 85. minut sørgede James Maddison for 8-0, og så var Leicester på jagt efter den største sejr nogensinde i Premier Leagues historie.

Den tilhørte Manchester United alene inden opgøret. I 1995 slog United Ipswich 9-0.

Den blev tangeret i tillægstiden, da Vardy på et straffespark bragte Leicester foran 9-0.

Tidligere i denne sæson vandt Manchester City 8-0 hjemme over Watford.

Leicester er tredje hold, der scorer ni mål i en kamp i Premier League. Det præsterede Tottenham også i 2009, da Wigan blev besejret 9-1.

De tre point sendte Leicester på andenpladsen i rækken med 20 point.

/ritzau/